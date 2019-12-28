В Югре в 2020 году на бесплатную медпомощь будет выделено 78 млрд рублей

В Югре в следующем году на территориальную программу бесплатного оказания гражданам медицинской помощи будет выделено 78 млрд рублей.

«Предлагается увеличить, в среднем на пять процентов, подушевые нормативы финансирования медицинской помощи, установленные годом ранее – с 45 и 46,2 тысяч рублей до 47,3 и 48,5 тысяч рублей соответственно, - передает слова губернатора Югры Натальи Комаровой пресс-служба региона. - Общий размер финансирования территориальной программы в 2020 году в Югре на 200 миллионов рублей превысит уровень, достигнутый по итогам 2019 года – 78 миллиардов рублей, и вырастет в 2021 и 2022 годах до 80 и 81 миллиардов рублей соответственно».