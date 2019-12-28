​В Югре запретят продавать снюсы и другие никотин содержащие вещества несовершеннолетним

В Югре внесут изменения в законодательство, запрещающее продавать снюсы и другие никотин содержащие бестабачные вещества несовершеннолетним.

«Таким образом, предлагается установить на территории автономного округа ограничение розничной продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, а также административную ответственность за нарушение указанного ограничения. Кроме того, предлагается закрепить понятие «бестабачная никотиносодержащая продукция», - цитирует директора департамента внутренней политики Югры Александра Скурихина пресс-служба региона.