​Сельское хозяйство в Тюменской области выдало столько продукции, что хватило и своим, и на экспорт, принёсший больше миллиарда

К 1 ноября 2019 года сельхозпредприятия Тюменской области выдали более 1,5 млрд тонн зерновых и зернобобовых культур, почти 450 тысяч тонн картофеля и 134 тысяч тонн овощей, 118 тысяч тонн мяса, 477 тысяч тонн молока и 1,3 млрд яиц.

За это же время аграрии с юга области отправили на экспорт продукции на 19 млн долларов, что превышает 1,1 млрд рублей – это превышает планы, установленные в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей итоговой пресс-конференции.

Всего же за девять месяцев аграрии региона произвели товаров на почти 54 млрд рублей, эта сфера в Тюменской области выросла даже больше, чем промышленность – на 7,5 процента (в среднем по России рост 3,6 процента).

В уходящем году в регионе завершены несколько крупных инвестпроектов в сельском хозяйстве. Так, компания «Руском» вложила 6,9 млрд рублей в свой комплекс по выращиванию и переработке бройлеров, тепличный комбинат «ТюменьАгро» построил третью очередь за 5,1 млрд рублей, птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» модернизирована за 2,8 млрд рублей.

Власти региона не намерены останавливаться на достигнутом – 2020 год в Тюменской области объявлен «Годом сельского предпринимательства». «Главная функция нашего агропромышленного комплекса – обеспечение продовольственной безопасности региона и занятости сельского населения», – резюмировал Александр Моор.