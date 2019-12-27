​Тюменский губернатор рассказал, как Тобольск будет привлекать всё больше туристов

Только за девять месяцев 2019 года Тобольск посетили 200 тысяч человек из разных регионов России, рассказал на своей итоговой пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор. С каждым годом эта цифра будет расти. В частности, благодаря открытию в 2020 году аэропорта и модернизации городской среды и особых туристических мест.

В скором времени в духовной столице России преобразуется Базарная площадь – это одно из старейших мест Тобольска, куда люди попадают, спустившись от местного кремля. Проект благоустройства этой территории в 2019 году выиграл федеральный грант в размере 85 млн рублей. Александр Моор выразил уверенность, что это поможет Тобольску привлечь еще больше туристов из Тюменской области и других регионов России.

К тому же, подчеркивает губернатор, в городе должна развиваться не только инфраструктура достопримечательностей, но и сфера гостеприимства – гостиницы, хостелы, общественное питание.

Сейчас в Тобольске главным местом притяжения туристов является кремль, территория вокруг которого была реконструирована за последние годы. Также недалеко от города располагается легендарный Абалакский монастырь, принимающий у себя множество различных исторических мероприятий, включая международный фестиваль «Абалакское поле».

Тобольский аэропорт, который должен привлечь дополнительный поток туристов в город и область, строится компанией СИБУР. Объем инвестиций не называется, но специалисты оценивают его в примерно 12-15 млрд рублей. Аэропорт сможет принимать основную линейку среднемагистральных самолетов.