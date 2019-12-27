​Тюменская область стала одним из первых регионов России, который протестирует новый формат службы занятости

Кадровый центр «Работа России» открылся в Ишиме. По сути это будет модернизированной службой занятости населения, способной более эффективно помогать людям в поиске работы, а предприятиям – в подборе хороших сотрудников. Центр открыт при поддержке национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в который Тюменская область вступила в качестве одного из пилотных субъектов федерации, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Новая служба занятости — это прежде всего изменение формата работы. Службе предстоит не просто оказывать стандартный набор привычных услуг, а решать комплекс проблем в соответствии с жизненными ситуациями граждан и работодателей. Трансформация службы занятости начинается сегодня, и начинается она с Ишимского центра занятости!» – сказала во время открытия объекта директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич.

При подготовке к открытию центра специалисты тщательно проанализировали работу органов занятости, и нашли способы сократить формальности в оказании услуг на 30 процентов, что позволит больше времени уделить на работу с клиентами, а не заполнению бумаг.

Помимо Тюменской области в пилотном проекте развития кадровых центров новой формации участвуют еще 15 регионов. Модернизация этой сферы будет продолжаться до 2024 года.