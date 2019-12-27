​Коммунальщики Тюменской области заменили почти 150 км сетей и подготовились к новогодним нагрузкам

Почти 150 км коммунальных сетей были заменены в Тюменской области во время ремонтной кампании 2019 года в рамках подготовки к зиме. Такие данные привел директор регионального департамента ЖКХ Антон Фирсов во время итогового совещания регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в области. «Заменили 37 километров тепловых сетей, 94 километра водопроводных сетей, 14,9 километра канализационных, 734 километра электрических сетей. Паспорта готовности к зиме получили все муниципалитеты», – цитирует Фирсова пресс-служба губернатора Югры.

Все стратегические объекты жизнеобеспечения, от которых зависит подача электроэнергии, тепла, воды и газа, переводятся в особый режим, дабы исключить какие-либо инциденты в период пиковых новогодних нагрузок. Департамент ЖКХ региона будет в течение всех новогодних каникул дважды в день контролировать работу коммунальщиков и энергетиков.

«Ни для кого задача не новая — вхождение в новогодние праздники и работа в особом режиме. Этот период надеемся пройти в безаварийном режиме. Вместе с тем мы должны быть готовы оперативно решить любые проблемы, которые могут возникнуть», – отметил замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Стоит отметить, что на контроле штаба по безопасности электроснабжения находятся более 1,3 тысяч котельных, почти 2 тысяч километров теплосетей, 5,7 тысяч водопроводных станций, 1,7 тысяч канализационных сетей и 29 тысяч километров электросетей.