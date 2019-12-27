​Тюменский фармацевтический завод отметил выпуск миллиардной таблетки и озвучил смелые планы на 2020 год

На заводе «Фармасинтез-Тюмень», открытом в 2016 году при активной поддержке правительства Тюменской области и на тот момент губернатора Владимира Якушева, торжественно отметили выпуск миллиардной таблетки. На мероприятие в качестве гостя позвали замгубернатора региона Андрея Пантелеева – символическую таблетку в честь знаменательного рубежа ему вручил президент АО «Фармасинтез» Викрам Пуния.

Завод за чуть более три года работы выпустил 10,5 млн упаковок препаратов от сахарного диабета второго типа, а также 60 млн флаконов инфузионных растворов и 20 тысяч мягких капсул. Это не предел – как сообщает пресс-служба губернатора, в планах «Фармасинтеза» расширить производство в 2020 году. Предприятие уже построило новое здание площадью 26 тысяч квадратных метров, чтобы к сентябрю запустить производство препаратов гормональной контрацепции, заместительной терапии при недостатке гормонов, лечения гинекологических заболеваний.

В этом поможет Тюменская область – в рамках программы поддержки инвестиций регион выделил землю под новое производство, взял на себя подведение коммуникаций и дороги, а также дал 200 млн рублей на закупку оборудования. Бизнес, в свою очередь, вложил в проект три миллиарда рублей и создаст 700 рабочих мест, сообщает Андрей Пантелеев.

Кроме того, новое производство позволит частично решить проблему импортозамещения – в настоящий момент препараты, которые он планирует выпускать, в России практически не найти – 95 процентов объема приходиться завозить извне. «Это будет первый в России завод, который займется глобальным импортозамещением. Помимо того, что он обеспечит гормональными препаратами всю Россию, еще около 50 стран готовы рассматривать покупку данной продукции», – подчеркнул замгубернатора Тюменской области.