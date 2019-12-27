​Инвесторы принесли в Тюменскую область более 200 млрд рублей. И это не предел

Только за девять месяцев 2019 года инвесторы принесли в экономику Тюменской области 220 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Александр Моор во время своей итоговой пресс-конференции. В итоге на каждого жителя юга Тюменской области объем инвестиций почти достиг 150 тысяч рублей (по итогам года будет больше), в то время как в среднем по России этот показатель – около 80 тысяч рублей.

«За минувшие годы мы целенаправленно меняли структуру региональной экономики, чтобы ее флагманом стала именно промышленность. Сегодня на этот сектор приходится львиная доля инвестиций», – сказал глава региона. Действительно, наибольшая доля вложенных в регион денег пришлась именно на промышленность – 77 процентов, за 11 месяцев уходящего года индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 6 процентов.

Однако Александр Моор отметил, что в регионе завершается крупнейший инвестпроект – на полную мощность выходит «ЗапСибНефтехим» компании СИБУР, таким образом в ближайшие пару лет в области будет некоторое снижение показателей по инвестициям. «Этот период пройдем, – заверил глава региона. – Тем более, что видим новые инвестпроекты, которые могут быть реализованы СИБУРом на Тобольской промышленной площадке. Специально для того, чтобы еще раз оценить все наши резервы, проанализировать сильные и слабые стороны, мы заключили с авторитетной консалтинговой компанией контракт на разработку инвестиционной стратегии региона на пятилетку».