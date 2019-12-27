​В селе под Тюменью благодаря нацпроекту открывается 3D-кинозал

В селе Упорово, находящемся к югу от Тюмени, откроется муниципальный 3D-кинозал. Доступ к современным технологиям просмотра фильмов получат 6,5 тысяч зрителей населенного пункта, а также окрестных поселений. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Культура» – 5 млн рублей на передовой кинозал Упоровскому центру культуры и досуга выделил федеральный бюджет по итогам конкурсного отбора, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Как рассказывает директор департамента культуры региона Елена Майер, на деньги, выделенные по нацпроекту, были закуплены цифровой кинопроектор с системой 3D-показа, экран, акустическая система, а также систему тифлокомментирования и субтитров для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первым фильмом, который выйдет в прокат в новом кинотеатре, станет «Тобол» по книге известного писателя Алексея Иванова. Картину снимали в Тобольске.

Кроме того, при помощи нацпроекта «Культура» в селе Стрехнино Ишимского района был капитально отремонтирован Дворец культуры. Туда закупили концертное оборудование, мебель и компьютерную офисную технику.