​В Тюменском районе подводят годовые итоги большого проекта по дополнительному образованию

В Тюменском районе преподаватели, родители и школьники подводят промежуточные итоги большого проекта по дополнительному образованию «Точка роста». Это специальный центр цифрового и гуманитарного профилей, действующие в восьми школах муниципалитета. Там дети осваивают технологии виртуальной реальности, пишут программы, моделируют в формате 3D, учатся делать роботов, осваивают управление квадрокоптерами и многое другое.

Кроме того, на базе «Точек роста» проходят встречи так называемых семейных клубов – дети и родители собираются в школах по субботам и вместе занимаются в различных кружках.

«На данный момент в работу центра вовлечены порядка 75 процентов учеников. К будущему году мы планируем увеличить количество вовлеченных ребят до 80-90 процентов. Но перед центрами стоит еще одна немаловажная задача — быть общественным пространством, стать центром социальной, проектной и волонтерской работы для развития общекультурных и цифровых компетенций жителей села разного возраста», – передает слова руководителя «Точки роста» в Переваловской школе Натальи Чингаревой пресс-служба губернатора Тюменской области.

Помимо технических компетенций, участники «Точек роста» учатся важным бытовым вещам: как не травмировать себя, как правильно закаляться и питаться, и так далее. Школьники в селе Перевалово одновременно являются киберволонтерами – они помогают пожилым жителям муниципалитета разбираться в премудростях жизни онлайн, например, оплачивать услуги ЖКХ или получать госуслуги через интернет.

Центры «Точки роста» реализуются правительством Тюменской области в рамках национального проекта «Образование» в его части «Современная школа».