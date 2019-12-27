В России начнут выдавать номера для машин прямо в автосалонах

В России с 1 января 2020 года автолюбители смогут получать номера для машин прямо в салонах. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Теперь россияне смогут регистрировать машину прямо в автосалоне. Если дилер включен в государственный реестр, то его сотрудники смогут передавать данные о водителе в ГИБДД и получать в ответ от Госавтоинспекции свидетельство о регистрации транспортного средства и регистрационные знаки.

Регион будет прописываться по факту регистрации автолюбителя. Также машину нельзя будет зарегистрировать на людей младше 16 лет.