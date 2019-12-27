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​В Тюмени для активных пенсионеров провели мастер-классов по технике пожарной безопасности

admtyumen.ru
admtyumen.ru

Накануне, 25 декабря, сотрудники Тюменского учебного центра федеральной противопожарной службы провели для жителей города в возрасте 55+ цикл мастер-классов по пожарной безопасности. Таким образом участники проекта «Бабушки особого назначения!» попробовали себя в роли пожарных.

«На занятиях их ждали тематическая лекция, на которой рассказали, как предотвратить возникновение пожаров и что делать, если возгорание уже произошло, и практический урок, где специалисты пошагово продемонстрировали порядок действий во время чрезвычайных ситуаций», – отметили представители департамента социального развития Тюменской области.

Отметим, что социальный проект «Бабушки особого назначения» Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» — победитель конкурса Фонда президентских грантов. Кроме того, проект полностью соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни, решения социально-демографических проблем в России.


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Сегодня в 10:03, просмотров: 200, комментариев: 0


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