​Работа думы на перспективу поселений района: о выполненных решениях и задачах нового года

Тема вывода из кризиса рыбзавода «Восход» не утратит свой рейтинг среди актуальных вопросов народных избранников, пока не даст положительный результат. Ведь по большому счёту, за этим стоит сохранение старейшего предприятия района и дальнейшая судьбарыбаков и их семей. Депутаты запросили исчерпывающую информацию о проведённой работе по приватизации сытоминского рыбзавода «Восход» к апрельскому заседанию Думы.

Также, на контроле депутатов остаётся завершение капремонта школы № 6 и инженерных сетей в микрорайоне № 7 Лянтора. Что касается второго объекта, часть территории микрорайона предназначена для возведения жилья для переселения граждан из аварийных домов. Цена вопроса почти 184 миллиона рублей – сумма не маленькая для казны района. По мнению главного парламентария Анатолия Сименяка, оптимальным для бюджета станет разделение работ на этапы, как в случае с лянторской школой № 6.

В списке задач народных избранников на будущий год остаются поставка и монтаж модульного здания администрации в Сытомино, варианты использования недостроя в Ляминой и обеспечение земельных участков, предназначенных для льготников, подъездными дорогами и электросетями в Угуте, Высоком Мысу и Русскинской.

– На сегодняшний день из 11 контрольных поручений 5 мы сняли с повестки. Вопросы по ним закрыты. В их числе: внесённые изменения в решение о новой форме финансовой поддержки (гранта) поселениям за достижения социально-экономических показателей, выполненный текущий ремонт в 12 объектах образования, ликвидация несанкционированной свалки в Сытомино, перемещение фондов лянторского хантыйского музея в капитальное здание, закупка контейнеров под мусор для поселений, – подвёл итоги работы Анатолий Сименяк.