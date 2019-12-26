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Территория согласия

фото admsr.ru
фото admsr.ru

Сургутский район многонационален. Кроме коренных народов Севера ханты и манси, здесь проживают и русские, и татары, и башкиры, и многие другие этносы. Все они научились проживать на территории региона так, чтобы и сохранять собственные уникальные традиции, и жить в согласии с остальными, не ущемляя никого. Несмотря на то, что по статистике в Югре пока не случалось ни одного конфликта, перед властями района стоит задача не допустить возможности развития межнациональных разногласий и поддерживать благоприятные межэтнические отношения.

Администрация района проводит целый комплекс мероприятий, способствующих популяризации истории и культуры различных этносов. Это чтение лекций, поддержка национальных общин, создание музейных комплексов, организация традиционных народных праздников, развитие этнотуризма.

К единству через праздники

Так, например, в начале ноября в Лянторе прошла конференция, посвященная профилактике терроризма. В качестве выступающих были приглашены эксперты из научных и религиозных организаций, общественных объединений, представители федеральных и окружных органов исполнительной власти и органов самоуправления района. Обсуждались особо важные темы: современные методы обеспечения информационной безопасности в Интернете, роль и значение религии в возрождении традиционных духовных ценностей среди молодежи и другие.

Для знакомства с культурой разных народов в Сургутском районе проводят яркие национальные праздники и форумы при поддержке администрации.

«Масленица, Молодежный слет, Пасха Красная, Троицкий фестиваль, Съезд оленеводов – это лишь малая часть того, какие события прошли в разных уголках района. Как мы можем увидеть, активно распространяется многоликая культура наших жителей», – подчеркнул начальник отдела взаимодействия с национальными объединениями и религиозными конфессиями Олег Стипанюк.

В таких праздниках большую роль играет участие различных диаспор и общин, которых в Сургутском районе уже более 20. Иногда количество диаспор пополняется. Так, в районе недавно появилась осетинское национальное сообщество, в составе которого представители Северной и Южной Осетии, проживающие на территории поселений.

«Все флаги в гости к нам»

В Сургутском районе реализуется муниципальная программа развития туризма. Эта сфера активно используется как возможность рассказать гостям района – иногородним и иностранцам об истории, традициях и быте ханты и манси, а также способствует формированию толерантности.

В городах и поселках района рады гостям, поэтому здесь открывают новые культурные центры и общественные пространства, такие, как арт-парк «Этноград» в Русскинской – именно там можно в необычной форме узнать о коренных народах Севера. Вскоре его планируют расширить. Помимо этого, в Русскинской также ремонтируют гостиницу «Дом заезжих» и музей имени А.П. Ядрошникова, чтобы туристы смогли остаться в деревне подольше и взглянуть на другие достопримечательности.

Не отстает и Лянтор. На осенних каникулах в этом году в город на отдых приехали 14 детей из Италии, Германии, Венгрии, Аргентины, Парагвая и других стран мира. По словам директора департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольги Кочуровой, так дети учатся общению друг с другом и проявлять уважение к чужой культуре, а общение с иностранцами этому только способствует. После того, как начала действовать программа «Международные лагеря», места отдыха для школьников района посетили 150 детей из 20 стран мира.

Также власти района задумываются привлекать взрослых туристов. Интересную идею на третьем форуме гражданских инициатив высказал ведущий научный сотрудник Российской Академии наук Александр Согомонов:

«Современный человек не хочет просто ходить по музею, где ничего нельзя трогать. Такой тип музея всем надоел. Люди хотят соучаствовать в культурном процессе, осваивать традиционных технологии: охота, рыбалка, посетить чум, перегнать оленей. Европейцы сходят с ума по этой теме. А здесь это сделать реальней и проще, чем у любого другого региона в России! У вас есть доступ к архаическому образу жизни и культуре коренных народов Севера», – поделился эксперт.

Идеи общественников – в дело!

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в ходе форума отметил, что каждая инициатива общественников будет рассматриваться и реализовываться при поддержке районной администрации. Поэтому, возможно, вскоре среди достопримечательностей района появится и новый музей, где на примерах покажут быт коренных народов Севера.

«Планов у нас много. На будущий год на благоустройство поселений планируется направить порядка трёхсот миллионов рублей. Наша задача – изыскать их и профинансировать лучшие социально-значимые проекты», – отметил Андрей Трубецкой.


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Сегодня в 17:59, просмотров: 181, комментариев: 0


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