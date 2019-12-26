​В Тюмени набирает обороты волонтерское движение, которое помогает людям с ограниченными возможностями найти себя в искусстве

В Тюменской области подводят первые итоги работы опорного центра «Волонтеры культуры» – эта структура была создана в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура», и предназначена для людей, которые хотят помогать в проведении массовых мероприятий в сфере искусства. Участники этого движения, в числе которых тюменцы разных возрастов и социальных групп – от студентов до пенсионеров, – помогли в организации многих крупных праздников и мероприятий – акции «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Школы волонтера», Дня народного единства и других.

Особой вехой в работе «Волонтеров культуры» стали проекты культурной социализации людей с особенностями здоровья. Например, как рассказывает пресс-служба губернатора, в рамках проекта «Предназначение» тюменцы с ограниченными возможностями выступили в качестве актеров инклюзивного спектакля «Дежавю». Они готовились к сцене более полугода, и именно волонтеры все это время работали с будущими артистами, чтобы помочь раскрыться во время выступления. Спектакль прошел в ноябре в Тюменском драматическом театре и собрал полный зал.

«Тюменский центр волонтеров культуры позволил соединить две категории граждан в единое целое — людей с особенностями здоровья, которые нуждаются в творческой реализации и людей, которые имеют внутреннюю потребность и желание помогать. Это плодотворный симбиоз, который дает замечательные результаты», – рассказывает об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Помимо помощи в репетициях и организации спектакля, волонтеры участвовали в проектах «Тактильная книга» (производство книг для незрячих людей), «Краски жизни» (творческие мастер-классы для детей, проходящих долгое лечение), «Театр детей инвалидов» и так далее.

Присоединиться к «Волонтерам культуры» в Тюмени можно в опорном центре, базирующемся в парке «Россия – моя история» на улице Орджоникидзе, 47, или через электронную почту cult.vol.to@gmail.com.