Власти Тюменской области выполнят весь годовой план по нацпроектам к концу декабря

В Тюменской области национальные проекты реализуются по плану, последние объекты будут сданы до конца декабря. Об этом на ежегодной пресс-конференции сообщил губернатор Александр Моор:

«Весь 2019 год был принципиальным: мы достигли 100 процентов финансирования этой программы и выполнили все запланированные мероприятия, обозначенные в нацпроектах. Все ключевые объекты в разных сферах сданы. Этому вопросу уделяется большое внимание».

В Тюменской области осталось лишь два объекта, строительство которых еще не завершено. Так, дом культуры «Стрехнино» будет сдан 27 декабря, а детский сад в селе Исетском губернатор откроет 30 декабря.

По строительству жилья регион занимает место в топе лидеров по количеству введенных квадратных метров. Перевыполнена программа переселения из аварийного и ветхого жилья. В следующем году в области будет модернизировано первичное звено здравоохранения.

Александр Моор отметил, что до 2024 года национальные проекты будут главным инструментом достижения стратегических целей, принятых Президентом.

Отметим, на конференции присутствовали более 50 журналистов из редакций как местных, так и федеральных СМИ.