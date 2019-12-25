​В Тюмени поздравили победителей и лауреатов областного конкурса «Спортивная элита — 2019»

Накануне, 23 декабря, в Тюмени прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров областного конкурса «Спортивная элита — 2019». Конкурс проводился по 16 номинациям, в нем приняли участие 73 номинанта.
Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Демография».
Лучшими признаны:
- Александр Логинов – Биатлон
- Николай Кузовлев – Альпинист-ледолаз
- Анна Плотникова – триатлонистка
- Елизавета Клеванович – плавание
- Артем Антошкин –мини-футбол
- Егор Назаров – хоккей
- Андрей Бондаренко – баскетбол
- Сагадат Молдагумаров – волейбол
- Алексей Попадейкин – лапта
- Иван Зазвонкин – футбол
Лучшим специалистом отрасли физической культуры и спорта признан тренер-преподаватель Артем Фисунов.
Лучшими муниципальными образованиями Тюменской области по результатам реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» стали Сорокинский, Казанский, Тюменский районы и город Ишим.
Лучшими спортивными федерациями 2019 года стали Федерация лыжных гонок и биатлона, Федерация волейбола, Федерация хоккея, Объединенная федерация дзюдо и самбо, Федерация спортивного ориентирования.