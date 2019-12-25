В Югре в лобовом ДТП погибли два водителя

Накануне на 105 километре автодороги «п. Кондинское – с. Болчары» (Кондинский район) произошло лобовое столкновение, в котором погибли два человека. Информация об этом появилась на сайте УМВД Югры.

«Произошло столкновение двух транспортных средств «ВАЗ 21310» под управлением водителя, мужчины 1953 года рождения, и «Шевроле NIVA» под управлением водителя, мужчины 1960 года рождения. В результате ДТП водители транспортных средств от полученных травм скончались на месте происшествия», — заявили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории региона произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и восемь – получили травмы.