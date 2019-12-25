​#всёсразу без границ: бесплатное обслуживание по дебетовой карте

Счастливых обладателей карты Райффайзенбанка #всёсразу должно быть больше. Мы продлеваем акцию с бесплатным обслуживанием.

Откройте дебетовую карту #всёсразу1 в период с 23 декабря 2019 до 29 февраля 2020 года и получите бесплатное обслуживание карты на весь срок ее действия.

Напомним, что в первый год обслуживания новые клиенты2 банка получают по дебетовой карте #всёсразу особые условия: 1 балл будет начислен за каждые 50 рублей, потраченные по карте. Больше баллов — больше сумма кэшбэка и лучше вознаграждения от партнеров программы. Стать клиентом Райффайзенбанка и владельцем дебетовой карты #всёсразу сейчас выгодно, как никогда ранее.

Правила акции

1 Акция не распространяется на Карты, выпущенные в индивидуальном дизайне.

2 Новый клиент — физическое лицо, которое не являлось клиентом Райффайзенбанка в течение 6 календарных месяцев, предшествующих дате подачи им в банк заявления на выпуск дебетовой карты #всёсразу.