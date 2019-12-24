​Энергетики Сургута готовят оборудование к низкому температурному режиму и новогоднему росту нагрузки

Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» проводят дополнительные осмотры, трансформаторных и распределительных пунктов, тепловых магистралей города. Энергетики проводят замеры уровней напряжения, устраняют нагревы контактных соединений электрооборудования. Жилой фонд и объекты жизнеобеспечения переводят на проектное электроснабжение, то есть задействуют рабочие и резервные кабели питания.

В центральной-диспетчерской службе ООО «СГЭС» ожидают рост нагрузки на электрические сети города в период понижения температуры, а также в первые дни новогодних каникул. На этот период энергетики организуют дополнительное дежурство оперативно-ремонтных бригад ООО «СГЭС». В готовность приведены передвижные дизельные электростанции, обеспечен запас материалов и топлива на случаи аварийно-восстановительных работ.