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​Россияне не будут экономить

Россияне не намерены экономить на праздновании Нового года 2020, показал опрос Райффайзенбанка.

79% опрошенных планируют потратить на торжество больше или столько же, сколько и в прошлом году. При этом каждый пятый будет использовать кредитные средства, чтобы купить подарки или отправиться в путешествие.

Большинство россиян планируют потратить на празднование Нового года столько же или больше, чем в прошлом году. Экономить намерены 14%, а 7% значительно увеличат траты на торжество. При этом 78% опрошенных заявили, что их доход не превышает 60 тыс. рублей. Больше этой суммы в месяц зарабатывают 22%.

Большинство — 51% — будут делать подарки родным и близким. На второе место россияне поставили желание собрать семью и друзей за новогодним столом — это планируют сделать 36,5%. Каждый десятый планирует отправиться в новогоднее путешествие. При этом часть расходов россияне будут покрывать за счет кредитов.

«Новый год — очень важный праздник в нашей культуре, и мы привыкли на нем не экономить. Поэтому конец года всегда связан с повышенными расходами. Разумно готовиться к ним заранее — например, завести отдельный накопительный счет и в течение всего года откладывать небольшие суммы на отпуск или на подарки. В Новый год важно не только отпраздновать, но и подумать о своем будущем. В декабре мы вернули в линейку накопительный счет «Выгодное решение» с доходность 5% на остаток и возможностью свободно вносить и снимать деньги», — отметил руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.

66% россиян готовы потратить на подарки до 10 тыс. рублей. 26% надеются уложиться в сумму до 5 тыс. рублей. 22% готовы потратить на эту часть праздника до 20 тыс. рублей, а 12% намерены вложить больше.

Многие россияне будут использовать заемные средства, чтобы покрыть расходы на празднование Нового года. В меньшей степени это касается покупки продуктов на новогодний стол, а в большей — путешествий и подарков семье и друзьям.

11% опрошенных заявили, что будут использовать не только текущий заработок или сбережения, чтобы накрыть новогодний стол, но прибегнут и к кредитным средствам. Чаще всего так отвечали в возрастной группе 26-35 лет, а реже всего — люди в возрасте от 46 лет.

При этом каждый пятый планирует привлечь кредитные средства, чтобы купить подарки — так ответили 22% опрошенных. И чаще всего так отвечали россияне в возрасте 35-46 лет. Также 22,5% планируют использовать кредиты, чтобы отправиться в новогоднее путешествие.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 105, комментариев: 0


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