​В Тюмени запущено новое производство, которое поможет нефтяникам всего Урала

В Тюмени введен в эксплуатацию новый производственный комплекс ремонтно-механического завода компании «Транснефть-Сидирь». На нем будут производиться более 1,8 тысяч наименований специализированной продукции для нефтекомпаний – пока это единственный подобный комплекс в Уральском федеральном округе. Как рассказывает пресс-служба губернатора Тюменской области, в проект было вложено более 2,9 млрд рублей по единственному в УрФО специальном инвестиционному контракту, заключенному между регионом, «Транснефтью» и Минпромторгом на Санкт-Петербурском экономическом форуме в 2017 году.

«Еще десять лет назад многие виды продукции, которые производит Тюменский ремонтно-механический завод, мы закупали за рубежом. Сегодня мы сделали еще один шаг к независимости от импорта и развитию экспорта», – заявил по этому поводу президент «Транснефти» Николай Токарев.

«Компания «Транснефть» поступает грамотно. Сегодня она имеет возможность производить и закупать в России 95 процентов необходимой ей продукции. По такому пути идут и многие крупные нефтегазовые компании, действующие в регионе», – сказал на открытии завода губернатор Тюменской области Александр Моор, дополнительно выдав статистику: только в первом полугодии 2019 года нефтегазовые компании купили у расположенных в регионе производителей товаров на 57 млрд рублей.

Если говорить об импортозамещении, то сейчас в Тюменской области реализуется пятнадцать программ, направленных на создание собственных качественных аналогов иностранной продукции, в них участвует 88 предприятий региона.