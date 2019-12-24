​Тюменское правительство подвело итоги года и назвало главный приоритет в 2020-м

Тюменские власти подвели итоги уходящего года на расширенном заседании правительства, где присутствовали не только региональные руководители, но и главы местных администраций и представители силовых структур, рассказывает пресс-служба губернатора.

Глава региона Александр Моор назвал главные успехи 2019 года: Тюменская область заняла третье место в национальном рейтинге инвестпривлекательности, открыты 20 новых производств, был запущен первый индустриальный парк региона «Боровский», на полную мощность выходит супер-проект «ЗапСибНефтехима». Но это все – не повод расслабляться, область продолжит привлекать новый бизнес, создавать условия как для крупных, так и для малых предприятий, а также выполнять национальные проекты.

Ключевой приоритет тюменского правительства в 2020 году будет лежать в области сельского хозяйства, заявил Александр Моор. В регионе будет выполняться масштабная программа комплексного развития сельских территорий.

«Важно эффективно расходовать все ресурсы, четко и слаженно двигаться к поставленным целям, которые отражены и обозначены в национальных проектах по каждой отрасли. Предстоит серьезная командная работа, чтобы все задачи выполнить. Не сомневаюсь, сообща мы можем сделать наш регион еще более благополучным и процветающим, а жизнь в нем еще комфортнее», – настроил своих коллег на работу губернатор Моор.