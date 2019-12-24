В декабре произойдет самое опасное и последнее солнечное затмение 2019 года

26 декабря состоится солнечное затмение, которое по словам астрофизиков, станет самым опасным в 2019 году. Об этом сообщает Forbes.

«Огненное кольцо» можно будет наблюдать три минуты и 40 секунд. Оно начнется в 3:43 по всемирному времени.

Отметим, что подобное явление происходит, когда Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и поскольку она не может перекрыть Солнце полностью, образуется световое кольцо.

Как подчеркивают специалисты, посмотреть на солнечное затмение невооруженным глазом будет нельзя, иначе это может привести к слепоте. Всем желающим придется смотреть через специальные очки или солнечные фильтры в передней части телескопа и бинокля.

Понаблюдать за явлением смогут жители Индии, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Индонезии, Сингапура и Малайзии. Также некоторые фазы можно будет разглядеть и в России ― на Урале, на юге Сибири и на Дальнем Востоке.