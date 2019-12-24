В Тюменской области хотят заменить воздушные линии электропередач на подземные

Власти Тюменской области хотят заменить воздушные линии электропередач на подземные в городах и селах. В результате от опор и высоковольтных проводов будет освобождено около 800 гектаров земли, на которой создадут комфортное общественное пространство для отдыха, вроде парков и скверов.

Замена линий электропередач станет возможной, если областное правительство договорится о сотрудничестве с компанией «Россети Тюмень». Сейчас власти прорабатывают перспективы государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области Александра Моора.

«Это позволяет нам формировать долгосрочные планы не только для областной столицы, но и для всего региона. Сегодня, например, мы прорабатываем перспективы сотрудничества с компанией «Россети Тюмень» в такой важной для жителей всех наших городов и сел сфере, как уличное освещение. Думаю, применяя механизмы государственно-частного партнерства, мы успешно решим стоящие перед нами задачи», - сказал губернатор.

Для реализации таких масштабных проектов нужно модернизировать энергетическую инфраструктуру области, считает Александр Моор. За этот год в эту сферу удалось привлечь инвестиции на пять миллиардов рублей. Планируется, что с 2020 по 2024 годы этот показатель увеличиться до 24 миллиардов.