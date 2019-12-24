В Тюменской области появились Центры амбулаторной онкологической помощи

В Тюменской области в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» заработали два Центра амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщает правительство Тюменской области.

Одно учреждение расположилось в Тюмени – на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра, второе – в Ишиме, в Областной больнице №4.

Отметим, что в Ишиме специально для этого специалисты подготовили помещения, а также приобрели оборудование и лекарственные препараты. В Тюмени, онкологические пациенты в Центр помощи будут направляться из поликлиник города.

«Наша главная задача — упреждать развитие онкологических болезней и делать их диагностику эффективной и доступной», — заявила директор департамента здравоохранения Инна Куликова.

Напомним, что в 2020 на территории Тюменской области будет открыто еще три таких Центра – в Заводоуковске, Голышманово и Тобольске – также на базе областных больниц.