​Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Сургутском районе, к 75-летию Победы получат дополнительную социальную поддержку

Такое решение принято депутатами на заседании Думы уходящего 2019 года. С 1 января 2020 года 83 ветерана, в их числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей, вдовы военнослужащих, погибших в период войны, вдовы умерших инвалидов войны получат единовременную материальную помощь в размере 75 тысяч рублей. Выплаты будут осуществляться из бюджета Сургутского района.

«В следующем году мы отметим 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Хочется порадовать наших ветеранов не только вниманием, но и конкретной материальной помощью», – отметил председатель районной Думы Анатолий Сименяк.