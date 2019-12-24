В Тюменской области составят прогноз потребности в кадрах для цифровой экономики

В Тюмени состоялось заседание рабочей группы, которая изучает и формирует кадры для цифровой экономики в области. По итогу встречи участники решили пересмотреть нацпроект «Цифровая экономика» и привлечь рекрутинговые агенства для анализа рынка труда, чтобы составить реальную картину востребованности ИТ-профессий. Такая мера нужна для формирования прогноза потребности в кадрах для цифровой экономики Тюменской области.

Как сообщает Региональный информационно-образовательный центр, в рабочую группу входят представители областного департамента информатизации и департамента образования и науки. Там же присутствовали специалисты из высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования.

Также на встрече присутствовали тюменские организации, выражающие интерес к развитию информационных технологий в области.

Чтобы обеспечить показатели региональной программы «Кадры для цифровой экономики», рабочая группа предложила заключить соглашения с местными компаниями для трудоустройства выпускников проекта «Школа программирования».

Также рабочая группа предложила ряд идей, которые помогут мотивировать работодателей и предпринимателей обучать граждан компетенциям цифровых технологий.