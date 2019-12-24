В Тюмени назвали и наградили лучших специалистов по информационной безопасности

В Тюмени наградили лучших специалистов по информационной безопасности. Информация об этом появилась на сайте правительства Тюменской области.

Отметим, что такое направление, как «Лучший инженер информационной безопасности» в рамках конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» было открыто в Тюменской области впервые.

Для конкурсантов было введено две номинации: «Профессиональные инженеры» для работников, а также «Инженерное искусство молодых» — для студентов.

Среди профессионалов лучшим стал Андрей Козлов, сотрудник компании «Анлим ИТ», с платформой для проведения соревнований по информационной безопасности KANVi.

А среди студентов победу одержал Владимир Нестор и его работа — прототипирование аппаратного криминалистического дубликатора данных, направленная на уменьшение урона, получаемого от киберпреступлений.

Призеры и победители конкурса, помимо дипломов и памятных подарков, получили денежное вознаграждение в соответствии с занятым местом.

«Задача по подготовке специалистов в области информационной безопасности входит в общее направление по подготовке ИТ-кадров в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», которая реализуется в Тюменской области департаментом информатизации в рамках национальной программы «Цифровая экономика»», — отмечено на сайте правительства.

Напомним, что организатором направления выступает департамент информатизации Тюменской области.