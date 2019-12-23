​В Тюмени откроется дополнительная спортивная площадка ГТО

В Тюмени на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье» откроется новая спортивная площадка ГТО. Мероприятие запланировано на 15:00 25 декабря. Открытие нового спортивного объекта пройдет в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национальной программы «Демография».
На площадке будут расположены зона воркаута, силовые тренажеры и оборудования для выполнения нормативов ГТО.
«Почетными гостями на открытии спортивной площадки станут посол ГТО Тюменской области Наталья Проскурякова, представители департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО «ЦСП», – отмечают представители департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
Для гостей будет организовано новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также выполнение нормативов комплекса ГТО в тестовом режиме под руководством специалистов центра тестирования.