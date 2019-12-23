Лыжник из Югры выиграл золото Сурдлимпийских игр

Югорчанин Сергей Ермилов вместе со спортсменкой из Республики Коми Любовью Мишариной стали победителями командного спринта XIX Сурдлимпийских зимних игр. Информация об этом появилась на сайте департамента физической культуры и спорта Югры.

Отметим, что российский дуэт не оставил шанса соперникам, выиграв с 40-секундным отрывом. На втором и третьем месте расположились спортсмены из Украины и Китая.

«Ситуация в спринте практически полностью повторила расклад командной эстафеты на предыдущих Сурдлимпийских играх в Ханты-Мансийске четыре года назад. Сергей Ермилов на вершине пьедестала, его основной соперник, украинец Пышняк, на втором месте, а Китай замкнул тройку сильнейших», — подчеркнули в депспорта Югры.

Напомним, что на данный момент в копилке страны 39 медалей, восемь из которых заработали спортсмены из Югры.