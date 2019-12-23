​Что, кроме торговли: виды деятельности малого бизнеса в России

Райффайзенбанк проанализировал основные виды деятельности своих клиентов из малого бизнеса и выяснил, какие из них наиболее популярны в России, и есть ли особенности в зависимости от региона или конкретного города.

«Райффайзенбанк обслуживает 120 тысяч клиентов малого бизнеса в 43 городах с отделениями, а в более чем 100 городах России — дистанционно. И по всем регионам распределение отраслей, в которых работают наши клиенты, примерно одно и тоже. В топ-3 самых распространенных отраслей по всей России попали оптовая торговля (22%), строительство (15%) и розничная торговля (11%). Доля компаний, которые оказывают транспортные услуги, составила 10% от общего числа клиентов. Замыкает пятерку самых популярных видов деятельности недвижимость, ее указали в качестве основного ОКВЭД 5% клиентов Райффайзенбанка»,- рассказала Мария Горенко, директор по малому бизнесу Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

В Москве, как и во многих регионах, на первом месте по популярности строительство (ОКВЭД 41.20), но второе по доле от всех отраслей в регионе занимают рекламные услуги (ОКВЭД 73.11). Ни в одном из регионов реклама не входит в пятерку популярных видов деятельности, что позволяет говорить о сосредоточении в Москве рекламных агентств.

В Белгороде, Железногорске, Орле лидирующее место занимает перевозка грузов (ОКВЭД 49.41) с более чем 10%-ной долей от всех отраслей в каждом регионе (Белгород – 13%, Железногорск – 14%, Орел – 10%). Примечательны эти регионы именно тем, что грузоперевозки занимают более 45% от топ-5 наиболее популярных отраслей в регионе, а в Железногорске даже более 50%. Это показывает, что данный вид деятельности намного популярнее остальных из ТОП 5 по региону.

IT-отрасль пока не вышла в лидеры ни в одном регионе России, тем не менее можно выделить пять городов, в которых компании, занимающиеся разработкой компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01), входят по крайней мере в топ-10. Первое и второе место делят между собой Казань и Орел, IT в них занимает восьмую позицию по доле от всех отраслей в регионе. За ними следуют Москва, Саратов и Томск (10 место).