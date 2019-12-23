​Шутки председателя думы района, оказывается, уходят в народ

Об этом все узнали на открытии выставки в преддверии 25-летнего юбилея Думы района.

На открытии выставки в честь юбилея думы ее ведущая – директор районной централизованной библиотечной системы Ирина Ковалева – рассказала, как на одной из экологических акций Анатолий Сименяк пошутил: «Если садишь деревья в костюме и в галстуке, то они непременно приживаются». По словам Ирины Александровны, теперь в районе появилась народная традиция, определяющая фактор устойчивого роста саженцев.

Это было небольшим отступлением от официальной части, в которой звучали воспоминания о том, как всё начиналось. Вниманию гостей выставки, среди которых были заместители главы района, депутаты, главы поселений, были представлены фотографии разных лет, копии документов, атрибуты парламентской работы и совместных спортивных достижений депутатов и аппарата думы.

Благодаря кропотливому труду коллектива центральной районной централизованной библиотечной системы, архив думы пополнился сборником статей журналистов газеты «Вестник». Все статьи о работе думы за последние 5 лет заботливо собраны библиотекарями в один альбом под названием «История думы Сургутского района газетной строкой. 2015-2019». Он является продолжением первого сборника о 20-летней работе предыдущих созывов. Ирина Ковалева подчеркнула, что её коллектив настроен продолжать эту добрую традицию, сохраняя таким образом память о деятельности депутатов.

Продолжая своё выступление, Ирина Александровна призналась в особом отношении к депутатскому корпусу VI созыва: «Именно вы помогли подняться на ноги Общественному совету. В вашем созыве был создан Молодёжный парламент, которому тоже непросто было начинать без вашей поддержки».

Надо сказать, что библиотеки поселений активно включились в празднование юбилея Думы района. Ими подготовлены не только передвижные выставки с интересной информацией, фотографиями, вырезками из газет, но и встречи депутатов с молодёжью в рамках проекта районной централизованной библиотечной системы «Формула успеха».

Дума района благодарит директора районной централизованной библиотечной системы Ирину Ковалеву и главного библиотекаря Тамару Бабич за помощь в подготовке и проведении выставки.

Фото: Дума Сургутского района