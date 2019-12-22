​В России вырастет минимальная цена водку

В России с 1 января 2020 года в силу вступит приказ Минфина о повышении цены на алкоголь. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Согласно приказу, цена за пол-литровую бутылку водки будет увеличена с 215 до 230 рублей. Кроме того, будет увеличена минимальная цена на коньяк объемом 0,5 литра с 388 рублей до 433 рублей и на бренди того же объема с 307 до 315 рублей. Также в первые с 2015 года Минфин повысил цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья — до 57 рублей за литр.

Напомним, минимальные цены на некоторые виды алкогольной продукции устанавливаются с 2009 года.