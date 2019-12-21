В Югре разыскивается мужчина, который может быть дезориентирован

В Югре разыскивается Акулинушкин Антон Александрович 1986 г.р. (32 года).

Мужчина 8 сентября этого года уехал устраиваться на работу в Лангепас. В последний раз его там видели вечером 16.09.2019, он ловил машину на выезде из города, больше информации нет.

Скорее всего пропавший хотел уехать домой в Каменск-Уральский. Возможно был дезориентирован.

Приметы: рост 173 см, плотное телосложение, русые волосы, усы и небольшая борода. С собой у мужчины был черный рюкзак, спортивная черная сумка и хоккейная клюшка.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем, просят сообщать ее по телефонам: 89221837393 или 89193831417 или 02.