​Решать малому бизнесу: новый сервис от Райффайзенбанка

Райффайзенбанк запустил раздел «Рейтинг идей» в интернет-банке для малого бизнеса — сервис, который дает клиентам возможность непосредственно влиять на развитие функциональности интернет-банка, голосуя за те идеи, которые интересны именно им.

«Мы искали решение, которое позволит нам получить быструю обратную связь от клиентов и корректно приоритезировать задачи, таким решением и стал рейтинг идей, который повзоляет клиентам самим определять, что для них важно в интернет-банке и что нам нужно взять в работу в первую очередь», — пояснилаМария Горенко, директор по малому бизнесу Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Как это работает

Клиент переходит в новый раздел интернет-банка и попадает на экран сервиса Рейтинг идей.

Там он видит список возможных доработок (идей) и может проголосовать за те, которые ему интересны, а также узнать, за что голосуют другие клиенты.

Идеи, набравшие много голосов, будут соответствующим образом приоритезироваться в бэклоге команды по работе с малым бизнесом. Напротив идей будут появляться маркеры со статусом. Благодаря этому клиенты узнают, что их задача уже в разработке, а еще лучше – уже готова. На первом этапе развития сервиса идеи в список будет добавлять команда Райффайзенбанка.

Рейтинг идей поможет быстрее и эффективнее развивать интернет-банк для малого бизнеса, а также лучше понимать индивидуальные потребности разных категорий клиентов.