​Транснефть вводит в эксплуатацию новый производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода

Накануне АО «Транснефть – Сибирь» на базе Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) запустило в эксплуатацию новый производственный комплекс, благодаря которому в области будет создано более 200 рабочих мест.

Инвестиционный контракт на реализацию проекта был подписан еще в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Тюменской области и АО «Транснефть – Сибирь». Объем инвестиций составляет порядка 3 млрд рублей.

На торжественном открытии нового комплекса присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Виктор Бронников.

«Компания взяла на себя обязательства создать промышленное производство на площадке Тюменского ремонтно-механического завода, правительство Тюменской области, в свою очередь, предоставляет льготу по налогу в виде нулевой ставки по доходу на имущество», – рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что объект был введен в эксплуатацию по графику.