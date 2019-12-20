16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,4071   EUR  69,3780  

​Транснефть вводит в эксплуатацию новый производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода

Накануне АО «Транснефть – Сибирь» на базе Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) запустило в эксплуатацию новый производственный комплекс, благодаря которому в области будет создано более 200 рабочих мест.

Инвестиционный контракт на реализацию проекта был подписан еще в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Тюменской области и АО «Транснефть – Сибирь». Объем инвестиций составляет порядка 3 млрд рублей.

На торжественном открытии нового комплекса присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Виктор Бронников.

«Компания взяла на себя обязательства создать промышленное производство на площадке Тюменского ремонтно-механического завода, правительство Тюменской области, в свою очередь, предоставляет льготу по налогу в виде нулевой ставки по доходу на имущество», – рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что объект был введен в эксплуатацию по графику.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:53, просмотров: 218, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Транспорт приходится долго ожидать, а в морозную погоду поездка превращается в настоящее испытание»

«Транспорт приходится долго ожидать, а в морозную погоду поездка превращается в настоящее испытание»

Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 19 декабря в 17:34
1284 4
​Губернатор выделяет 100 млн рублей на социальные проекты в Югре. Кто может за них побороться и почему это стоит сделать прямо сейчас

​Губернатор выделяет 100 млн рублей на социальные проекты в Югре. Кто может за них побороться и почему это стоит сделать прямо сейчас
Редакция СИА-ПРЕСС 18 декабря в 17:11
748 0
​Нефть, вертолеты и деньги на развитие территорий – как Сургутский район сотрудничает с недропользователями

​Нефть, вертолеты и деньги на развитие территорий – как Сургутский район сотрудничает с недропользователями
Редакция СИА-ПРЕСС 17 декабря в 17:17
831 0
В истории с допингом мнения разделились. Одни говорят — заговор, другие обвиняют руководство нашего спорта. Думаю, есть и то и другое

В истории с допингом мнения разделились. Одни говорят — заговор, другие обвиняют руководство нашего спорта. Думаю, есть и то и другое
В условиях, когда «весь мир против тебя», нужно быть кристально чистым во всем и банально не подставляться, что мы с точностью наоборот и делаем
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 17 декабря в 08:53
668 3
​Почему я и моя семья считаем законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» злом

​Почему я и моя семья считаем законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» злом
В семью придет какой-то человек, который будет судьей. Он будет решать, что такое хорошо в этой семье, а что такое плохо. А по какому принципу? Как его мама научила? Как он привык? В какой семье вырос? Как?
Андрей Дейнега, сургутянин, организатор митинга против закона о домашнем насилии 16 декабря в 18:24
1566 22
​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения

​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения
Где сейчас Александр Ким, Илья Петров, Александр Шатунов, Вадим Кочетков и другие
Редакция СИА-ПРЕСС 16 декабря в 13:34
2975 8
​То, что сейчас предлагается Сургуту под видом НТЦ – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда

​То, что сейчас предлагается Сургуту под видом НТЦ – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда
Альберт Леонов, сургутянин 16 декабря в 11:28
1089 3
​Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично

​Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично
Важнейший элемент питания Саймы был уничтожен несколько лет назад при выторфовке болота в районе перинатального центра
Глеб Кукуричкин, эколог 16 декабря в 11:02
943 0
​Федор Крашенинников: «Российская власть напоминает человека, который пытается законопатить свой дом изнутри, и бесится, когда ничего не выходит»

​Федор Крашенинников: «Российская власть напоминает человека, который пытается законопатить свой дом изнутри, и бесится, когда ничего не выходит»
Уральский политолог – о грядущем «трансфере», попытках заткнуть интернет-крикунов и бессмысленности репрессий
Редакция СИА-ПРЕСС 14 декабря в 12:17
3683 21
Алёна Поль: «Ориентиров для записи альбома не было — только интересная музыка в голове!»

Алёна Поль: «Ориентиров для записи альбома не было — только интересная музыка в голове!»
Сургутская певица — о том, как был услышан новый альбом Autumn, и планах провести зиму «Босиком»
Юрий Нуреев 13 декабря в 18:25
3478 1
​Суд над экс-главой Сургута Дмитрием Поповым: что сказали свидетели защиты и почему к заседанию подключат целого замгубернатора Югры

​Суд над экс-главой Сургута Дмитрием Поповым: что сказали свидетели защиты и почему к заседанию подключат целого замгубернатора Югры
Дмитрий Щеглов 13 декабря в 14:50
13604 1
​Требую справедливости!

​Требую справедливости!
Голунов на свободе. Дело против него прекращено. Арестовывавшие его работники органов тоже не в тюрьме и даже не под следствием. За что же тогда уволили генералов, полковников, майоров и сержантов?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 13 декабря в 10:06
3409 6
Как сделать так, чтобы сургутяне участвовали в управлении городом

Как сделать так, чтобы сургутяне участвовали в управлении городом
Для этого нужен открытый диалог с властью на понятном языке и цифровизация всех сервисов
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 13 декабря в 09:04
3235 11
Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

А если все получится — мы перестанем быть «вахтовым поселком»
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 13 декабря в 00:26
3643 17
10 вопросов о научно-технологическом центре в Сургуте

10 вопросов о научно-технологическом центре в Сургуте
Кому нужен университетский кампус
Илья Низовских 12 декабря в 20:30
3465 5
Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 12 декабря в 16:26
909 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика