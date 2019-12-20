​Офисы ВТБ в ХМАО будут дополнительно работать 21 и 28 декабря

ВТБ информирует о расширении режима работы 8 офисов в Ханты-Мансийском автономном округе в субботние дни, 21 и 28 декабря. В преддверии праздников у клиентов появится дополнительный день для решения финансовых вопросов.
21 и 28 декабря клиентов будут обслуживать следующие дежурные отделения:
- С 10.00 до 14.00: ОО «Олимпийский», «Югорский» (оба – г. Сургут)
- С 10.00 до 15.00: ОО «Когалымский», «Мегионский», «Няганьский»
- С 10.00 до 16.00: ОО «На Мира» (Ханты-Мансийск), «Нефтяников» (Нефтеюганск), «Самотлорский» (Нижневартовск)
Адрес, перечень услуг и режим работы доступны на сайте ВТБ vtb.ru.