​В Тюмени запустят второй региональный VR-тур

В музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени пройдет презентация второго регионального VR-тура. Мероприятие организовано в рамках реализации проекта «Цифровая культура».

«Проводником в этом виртуальном путешествии будет правнук повара Ивана Харитонова, разделившего трагическую участь императорской семьи, историк и писатель Петр Мультатули», – отметили в Департаменте культуры Тюменской области.

Организаторы рассказали, что зритель сможет погрузится в 1918 год и увидеть ожившую историю последних дней жизни императорской семьи в доме сибирских губернаторов, который стал для них родным и близким почти на девять месяцев.

Позже проект примут музеи Ялуторовска и Тобольска.

Напомним, что презентация первого виртуального тура «Дальняя государева вотчина», повествующая об истории освоения Сибири, прошла 4 ноября в рамках акции «Ночь искусств».