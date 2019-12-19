В Тюмени наградили лучших «серебряных» добровольцев

Более 150 активных волонтеров и кураторов «серебряного» добровольческого движения Тюмени и юга Тюменской области собрались на IV Региональном форуме «серебряных» добровольцев.

Программу форума поделили на четыре блока: официальный, профессиональный, тимлидерский и мотивационный.

В рамках мотивационного блока «серебряные» добровольцы поучаствовали в интерактивной воркшоп-сессии по развитию навыков коммуникации, тайм-менеджменту и личностному росту. Антон Палеев, бизнес-тренер, руководитель тренингового агентства «Академия навыков» и консультант в сфере управления проектов, помог участникам освоить приемы эффективного общения, способствующие самореализации и развитию профессионализма.

Участники мероприятия обсудили с лидерами общественного мнения перспективы развития и эффективные практики «серебряного» добровольчества. А профессиональный модератор и игротехник Ольга Дежурко поделилась с волонтерами правилами эффективной коммуникации, необходимыми в добровольческой деятельности и реализации социальных проектов.

На интерактивных тематических площадках участникам форума продемонстрировали такие успешные проекты, как «ГидыTMN 55+», «Бабушкин Workout» и «Инклюзивный театр «серебряных» добровольцев».

Следуя традиции форума, в завершение мероприятия наградили лучших волонтеров года. Конкурс добровольческих отрядов Областной штаб-квартиры «серебряных» добровольцев выявил лучших – в Тюмени им стал отряд профилактики. Также победителями стали волонтеры Омутинского района.

«Ни один реализуемый нами проект невозможно представить без колоссальной помощи со стороны «серебряных» добровольцев. Спасибо каждому из Вас за вклад в наше общее дело! Желаем дальнейших побед и, конечно, огромного количества добрых дел», - поблагодарил участников форума директор областного геронтологического центра, руководитель ресурсного центра, областной штаб-квартиры «серебряных» добровольцев Дмитрий Мостовщиков.

Мероприятие является одним из ведущих направлений развития активного долголетия в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

Получить подробную информацию и стать участником проектов можно, обратившись по телефону 8(3452) 51-77-05 и на интернет-сайте www.togc.ru.