Владимир Путин прокомментировал ход расследования по делу журналиста Ивана Голунова

Сегодня, 19 декабря, во время ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин прокомментировал нашумевшее дело журналиста Ивана Голунова, которого несколько месяцев назад задержали за якобы сбыт наркотических средств, а потом (в том числе под влиянием общественности) отпустили в связи с отсутствием доказательств.

«От работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены, против всех возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет, а не МВД», — отметил Путин.

Также он напомнил, что эти дела расследует Следственный комитет, а не Министерство внутренних дел.