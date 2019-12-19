​Ханты-Мансийский НПФ в тройке лидеров по доходности пенсионных накоплений

​Почему я и моя семья считаем законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» злом

В семью придет какой-то человек, который будет судьей. Он будет решать, что такое хорошо в этой семье, а что такое плохо. А по какому принципу? Как его мама научила? Как он привык? В какой семье вырос? Как?