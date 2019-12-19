Ханты-Мансийский НПФ в тройке лидеров по доходности пенсионных накоплений
Банк России опубликовал итоги деятельности негосударственных пенсионных фондов за 9 месяцев 2019 года.
Среди НПФ, объем пенсионных накоплений которых выше 10 млрд руб., АО «Ханты-Мансийский НПФ» занимает 3 место с результатом инвестирования пенсионных накоплений 12,69% годовых.
Ханты-Мансийский НПФ придерживается консервативной инвестиционной стратегии, именно поэтому на протяжении нескольких лет сохраняет стабильные показатели доходности в общем рейтинге НПФ.