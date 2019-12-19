В Югре состоялась конференция, посвященная выпуску издания «Академическая история Югры»

В Югре прошла конференция по подготовке издания «Академическая история Югры», участниками которой стали ведущие российские и югорские ученые, ответственные за реализацию данного проекта. Об этом стало известно на сайте правительства округа.

«Проект рассчитан на три года, так что времени у нас немного. Над ним работают серьезные научные силы. Это институт российской истории Российской академии наук, институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург») и Сургутский государственный университет. Эти три команды дружными усилиями смогут завершить очень объемный и непростой восьмитомный труд», — заявил директор института российской истории Российской академии наук, главный редактор издания «Академическая история Югры» Юрий Петров.

Как подчеркнул первый заместитель директора департамента общественных и внешних связей Константин Репин, работа над проектом «Академическая история Югры» проводится для формирования региональной общероссийской идентичности жителя автономного округа, на основе сведений о древней истории края, популяризации исторического прошлого, его изучения и осмысления.