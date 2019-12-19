Сразу две современные электрические подстанции введены в эксплуатацию в Тюменской области

Новые электроподстанции получили имена «Причал» и «Молодежная». Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл официальную церемонию запуска энергообъектов. В ней также приняли участие заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Леонид Неганов и генеральный директор компании «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, потребность Тюмени и Тюменского района в электрической мощности растёт с каждым годом. На решение этого вопроса нацелена программа развития электроэнергетики Тюменской области, в соответствии с которой компания «Россети Тюмень» построила две современные электроподстанции. Суммарные инвестиции компании в электросетевое развитие города за текущий год составили 3,4 млрд рублей.

«Мы запускаем в работу очень важные для нашего региона объекты энергетики. Они существенно повысят надежность, качество энергоснабжения и обслуживания наших потребителей. Подстанции открывают новые возможности для Тюмени. «Причал» создает перспективы развития и строительства почти 10 млн квадратных метров жилья, а подстанция «Молодежная», помимо перспективного многоэтажного строительства, обеспечит электроэнергией более четырех тысяч земельных участков для нужд многодетных семей. Это очень важная социальная задача. Развитие системы энергоснабжения, повышение ее надежности – один из приоритетов любого региона», – сообщил Александр Моор на церемонии запуска подстанций. Губернатор также выразил благодарность сотрудникам компании «Россети» за успешное завершение строительства объектов и поздравил с наступающим Днем энергетика.

Электроподстанции полностью обеспечат потребности в строительстве нового жилья и социальной инфраструктуры на востоке Тюмени. Мощность подстанции «Причал» в 80 МВА позволит за счёт перераспределения нагрузки смежных центров питания подключить новые жилые комплексы, микрорайоны и промышленных потребителей.

Подстанция «Молодежная» будет снабжать электроэнергией прилегающие территории и часть Тюмени, а также повысит надежность электроснабжения существующих потребителей. В дальнейшем к ней также можно будет подключить новые микрорайоны. Мощность в 50 МВА позволит снабжать электроэнергией жилищный фонд общей площадью до 3,5 млн кв. м.

Новые электроподстанции построены с использованием инновационного оборудования отечественных производителей. Благодаря современным цифровым технологиям станут возможными online-мониторинг электрооборудования и управление подстанциями без присутствия персонала.

«Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы «Россети» на пути реализации концепции «Цифровая трансформация – 2030». Наши потребители – как промышленные, так и бытовые – в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии. В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни россиян и придаст импульс созданию новых рабочих мест», – сообщил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.