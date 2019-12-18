В Югре рабочий упал в цистерну для горючих материалов

Накануне в Нягани работника одного из городских технологических предприятий госпитализировали в больницу, после того, как он упал в цистерну для перевозки горючих материалов. Об этом сообщает пресс-служба «Центроспас-Югория».

Как заявили в учреждении, происшествие случилось на улице Лазарева. Мужчина во время проведения ремонтных работ, находясь на цистерне, провалился в нее.

Отметим, что пострадавшего достали оттуда до прибытия спасателей, после чего его передали сотрудникам скорой медицинской помощи.