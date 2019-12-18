​Школьники и студенты Тюмени показали высокие результаты на IT-конкурсах

Тюменские школьники и студенты показали высокие результаты в череде инженерных конкурсов.

Студентка многопрофильного колледжа «Тюменский индустриальный университет» Юлия Зайкова взяла первое место в финале XII Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2018/19» в номинации «Программирование 1C: Предприятие 8». Конкурс проходил в Москве на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Выпускники Центра робототехники завоевали «золото» в номинациях «Изготовление прототипов» и «Предпринимательство» в региональном Чемпионате World Skills.

Кроме того, тюменские команды завоевали весь пьедестал в финале соревнований по экстремальной робототехнике «Кубок РТК» в номинации «Экстремал».

«Такие результаты говорят о заинтересованности ребят в получении ИТ-знаний, а также в целом о высоком уровне подготовки ИТ-кадров в регионе и качественном подходе к процессу формирования цифровых компетенций», – отмечает пресс-служба Регионального информационно-образовательного центра Тюменской области.

Отметим, что цели и задачи по подготовке ИТ-кадров заложены в региональной программе «Кадры для цифровой экономики», которая реализуется в Тюменской области департаментом информатизации в рамках национальной программы «Цифровая экономика».