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​ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране

По итогам десяти месяцев 2019 года ВТБ стал абсолютным лидером по приросту рыночной доли в сегменте ипотечного кредитования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 2,61 п.п. и достигла 23,43% (по данным ЦБ РФ).

За январь-октябрь текущего года ВТБ увеличил объем выдач ипотеки до 525 млрд рублей, по итогам ноября этот показатель вырос до 590 млрд. Ипотечный портфель банка превышает 1,65 трлн рублей.

Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ, прокомментировал: «В текущем году мы демонстрируем лучшую динамику прироста доли среди всех игроков ипотечного рынка и фиксируем для себя исторически высокий показатель – 23,43%. Этому во многом способствует как улучшение условий по нашим программам и снижение ставок, так и плодотворное взаимодействие с нашими партнерами – застройщиками и риелторами России».

На сегодняшний день клиенты могут оформить ипотеку в ВТБ под 8,4% годовых (для заемщиков с первоначальным взносом более 50%). Предложение действует до 31 декабря 2019 г. Кроме того, банк работает в рамках льготной правительственной программы «Ипотека с господдержкой» со ставкой в 5%. С 16 декабря ВТБ организует прием заявок и выдачу ипотечных кредитов в рамках программы для жителей Дальнего Востока. Кредит по ней можно оформить под 2% годовых.


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Сегодня в 17:10, просмотров: 41, комментариев: 0


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