В Сургуте жители многоэтажки нажаловались на мусорные контейнеры, и теперь всему дому приходится оставлять отходы у подъезда

В Сургуте жители многоквартирного дома по адресу Генерала Иванова, 3/1, из-за отсутствия площадки для мусора вынуждены складировать все свои крупногабаритные отходы перед входом в подъезд. Информацию об этом СИА-ПРЕСС рассказала жительница дома Юлия.

«У нас убрали контейнеры для крупногабаритного мусора, а также мусорную площадку, стоящую около нашего дома. Из-за чего теперь постоянно забит мусоропровод, и весь мусор складируется около подъезда», — рассказывает корреспонденту СИА-ПРЕСС сургутянка.

По ее словам, жителям одной из квартир не понравилось время от времени наблюдать мусорные баки у своего окна, и они написали жалобу в управляющую компанию, которой пришлось организовать проверку.

«В ходе проверки было выявлено, что данные мусорные контейнеры нарушают санитарные нормы, и, следовательно, у нас их забрали. Теперь нам банально некуда выбрасывать крупногабаритный мусор. Уже сейчас-то трудно проходить в подъезд из-за мусора, который складируется у входа, а что будет на новогодних праздниках?», — отмечает Юлия.

В УК «Сервис-3» на жалобы остальных собственников квартир отвечают, что у них нет возможности установить контейнерную площадку, не нарушая нормы СанПиНа.

Представители управляющей компании в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС подтвердили информацию, что площадка для мусорных контейнеров была ликвидирована после многочисленных жалоб одной из жительниц, спровоцировавших проверку.

«С 18 ноября вывоз мусора по данному адресу будет осуществляться два раза в день для того, чтобы не допустить накопления ТКО», — рассказали в УК «Сервис-3».