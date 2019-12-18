​В Тюменской области усилят охрану общественного порядка на новогодние праздники

В новогодних праздничных мероприятиях в Тюменской области примут участие порядка 600 тысяч человек, и их безопасность является приоритетом для правительства и силовиков региона. Как обеспечить порядок во время каникул и массовых гуляний, обсудила антитеррористическая комиссия региона во главе с губернатором Александром Моором. В большом совещании приняли участие руководители ключевых ведомств – начальник регионального управления ФСБ Игорь Кочнев, главный федеральный инспектор области Дмитрий Кузьменко, главный прокурор региона Владислав Московских и все начальники местных органов правопорядка вместе с главами муниципалитетов.

Как рассказывает пресс-служба губернатора Тюменской области, на совещании обсудили усиление службы правоохранительных органов, а также масштабные проверки крупных объектов инфраструктуры на предмет пожарной и антитеррористической безопасности. Особое внимание будет уделено противопожарной профилактике крупных торгово-развлекательных центров, которые в праздники традиционно притягивают огромное количество людей.

Александр Моор поручил всем участникам разговора провести все необходимые действия для обеспечения спокойного отдыха тюменцев на праздниках.