​В Тюмени врачи в преддверии новогодних праздников напомнят посетителям крупных ТРЦ о необходимости беречь здоровье

В ближайшие дни в Тюмени областной центр медицинской профилактики, учрежденный правительством региона, напомнит жителям и гостям города о необходимости поберечь здоровье во время новогодних праздников. Специалисты центра проведут акции в торгово-развлекательных центрах «Магеллан» (18 декабря) и «Фаворит» (21 декабря).

Как рассказывает пресс-служба губернатора Тюменской области, медики предложат посетителям центров проверить артериальное давление и сосуды, легкие (если человек курит), индекс массы тела, водно-жировой состав, а также психоэмоциональное состояние. Там же с тюменцами будут работать партнеры правительства по улучшению здоровья населения – специалисты по здоровому питанию, а также компании, производящие и продающие полезные местные продукты, вроде сыра и бездрожжевого хлеба. Акция будет проходить в рамках нацпроекта «Демография».